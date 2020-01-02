flash!\nDHA: Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'\u0131n eski CEO'su Carlos Ghosn'un ka\u00e7\u0131s\u0131yla ilgili \u0130stanbul'da 7 ki\u015fi g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. Duda\u011f\u0131n\u0131z u\u00e7uklayacak! 19 ya\u015f\u0131ndaki Youtuber bak\u0131n ne kadar kazan\u0131yorAdliyeye sevk edilen uyu\u015fturucu \u015f\u00fcphelisi 'Y\u00fcz\u00fcm\u00fc a\u00e7may\u0131n' diye ba\u011f\u0131rd\u0131\u0130BB'den sosyal medyadaki iddialar sonras\u0131 a\u00e7\u0131klama
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