\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131: Yabanc\u0131 Ter\u00f6rist Sava\u015f\u00e7\u0131lar\u0131n (YTS) \u00fclkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda, bug\u00fcn \u0130svi\u00e7re uyruklu 3 YTS, \u00fclkelerine s\u0131n\u0131r d\u0131\u015f\u0131 edilmi\u015ftir.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERSevi\u015fme sahnesi olay oldu! Ya\u015f\u0131yla \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131Cezaevine g\u00f6r\u00fc\u015fe giden ailenin evinde \u015f\u00fcpheli yang\u0131nSiverek'te kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 kazalara yol a\u00e7t\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum