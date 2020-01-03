flsah\nDHA: Dolmabah\u00e7e'de Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda d\u00fczenlenen g\u00fcvenlik zirvesi 3 saat s\u00fcrd\u00fc. Toplant\u0131da b\u00f6lgede ya\u015fanan son geli\u015fmelerin de\u011ferlendirildi\u011fi \u00f6\u011frenildiG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Daha 1 ya\u015f\u0131nda ama...Sosyal medyay\u0131 sallayan video!T\u00dcB\u0130TAK Ba\u015fkan\u0131 Mandal: \u201cTEKNOFEST\u2019in Gaziantep\u2019te yap\u0131lacak olmas\u0131 heyecan verici\u201dTorbal\u0131 Sa\u011fl\u0131k M\u00fcd\u00fcr\u00fc ile bir doktorun e\u015fini \u00f6ld\u00fcren zanl\u0131 adliyede
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