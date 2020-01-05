MSB: Ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK'dan ka\u00e7\u0131\u015flar devam ediyor. Suriye\u2019deki bar\u0131nma alanlar\u0131ndan ka\u00e7an 2 PKK\/YPG'li ter\u00f6rist daha \u015eanl\u0131urfa Suru\u00e7'taki hudut karakolumuza teslim oldu.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERSevgilisinin Facebook'taki mesajlar\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fc... Sonras\u0131 korkun\u00e7!Ormanda k\u00f6pek d\u00f6v\u00fc\u015ft\u00fcren 4 ki\u015fiye g\u00f6zalt\u0131Hastane hastane dola\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131 e\u015fini kaybetti, 'ihmal' su\u00e7lamas\u0131nda bulundu
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