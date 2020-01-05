DHA: D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, Birle\u015fmi\u015f Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc. G\u00f6r\u00fc\u015fmede; Kas\u0131m S\u00fcleymani, Suriye ve Libya konular\u0131n\u0131n ele al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 bildirildi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER\u015eevket \u00c7oruh-\u00d6zge Turna \u00e7iftinden m\u00fcjdeli haberTaraftarlar\u0131n darbetti\u011fi kalecinin kaburgas\u0131 k\u0131r\u0131ld\u0131Yol kenar\u0131na at\u0131lm\u0131\u015f \u00e7uval i\u00e7erisindeki yeni do\u011fmu\u015f yavru k\u00f6pekleri vatanda\u015flar kurtard\u0131
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