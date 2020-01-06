D\u0131\u015f \u0130\u015fleri Bak\u0131n\u0131 \u00c7avu\u015fo\u011flu: Kas\u0131m S\u00fcleymani'nin \u00f6ld\u00fcr\u00fclmesi b\u00f6lge bar\u0131\u015f ve istikrar\u0131na b\u00fcy\u00fck risk olu\u015fturdu. ABD ve \u0130ran gerginli\u011finin azalt\u0131lmas\u0131 i\u00e7in yo\u011fun \u00e7aba harc\u0131yoruz.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Trump'tan \u0130ran'a yeni tehditKuzey Ege ve G\u00fcney Marmara'daki adalara ula\u015f\u0131m durduErdo\u011fan T\u00fcrk askerinin Libya'ya intikal etmeye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi
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