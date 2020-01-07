DHA: \u0130stanbul Valili\u011fi: (Beyaz\u0131t'taki \u00f6\u011frenci eylemine m\u00fcdahale) Bir polis memuru hakk\u0131nda g\u00f6revden uzakla\u015ft\u0131rma tedbiri uygulanm\u0131\u015ft\u0131r.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERModel ya\u011fmuruna devam! T\u00fcrkiye'ye giri\u015f h\u0131zland\u0131...Spil Da\u011f\u0131 Milli Park M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnden \u2018Spil\u2019e \u00e7\u0131kmay\u0131n\u2019 uyar\u0131s\u0131Diyarbak\u0131r'da deprem!
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