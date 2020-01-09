DI\u015e\u0130\u015eLER\u0130 BAKANLI\u011eI:Do\u011fu Akdeniz\u2019i \u00e7at\u0131\u015fma de\u011fil i\u015fbirli\u011fi sahas\u0131na d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrmek \u00fczere, GKRY d\u0131\u015f\u0131ndaki t\u00fcm \u00fclkelerle i\u015fbirli\u011fine haz\u0131r oldu\u011fumuzu bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isteriz.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130\u00d6l\u00fcmden saniyelerle kurtulduBeykoz'da otoparkta yang\u0131n, \u00fcst katlarda mahsur kalanlar kurtar\u0131ld\u0131HDP \u00f6n\u00fcndeki eylemde 129'uncu g\u00fcn
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