Adana'n\u0131n Pozant\u0131 il\u00e7esinde, \u00f6nceki ak\u015fam d\u00fc\u015fen \u00e7\u0131\u011f alt\u0131nda kalan i\u015f\u00e7i Veli Bekta\u015f'\u0131n cans\u0131z bedenine ula\u015f\u0131ld\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130\u00d6l\u00fcmden saniyelerle kurtulduB\u0131\u00e7akla yaralay\u0131p, a\u011fz\u0131n\u0131 toprakla doldurarak bo\u011fduEski U\u015fak \u00dcniversitesi Rekt\u00f6r\u00fc Sait \u00c7elik, FET\u00d6 davas\u0131nda beraat etti
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