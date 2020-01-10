MSB: Rusya Federasyonu ile sa\u011flanan mutabakat \u00e7er\u00e7evesinde; \u0130dlib Gerginli\u011fi Azaltma B\u00f6lgesi i\u00e7erisinde 12 Ocak 2020 saat 00:01\u2019den itibaren ate\u015fkes uygulamas\u0131 ba\u015flat\u0131lacakt\u0131r.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Bu kabinde soyunur musunuz?Kasten adam \u00f6ld\u00fcrme cezas\u0131ndan aranan \u015fah\u0131s yakaland\u0131Libya krizi - \u0130talya medyas\u0131: Ba\u015fbakan Conte, T\u00fcrkiye'de Erdo\u011fan'a General Hafter'in mesaj\u0131n\u0131 iletecek
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