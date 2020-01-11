DHA: Vali Ali Yerlikaya: Ba\u015fta AFAD Koordinasyon Merkezimiz olmak \u00fczere di\u011fer \u00e7a\u011fr\u0131 merkezlerimize deprem sonras\u0131nda, \u015fu ana kadar depremle ilgili herhangi bir \u00e7a\u011fr\u0131 gelmemi\u015ftir.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERMustafa Sandal hayat\u0131n\u0131 yazd\u0131...Defne Samyeli onu neden terk etti?Rus sava\u015f gemisi \u00c7anakkale Bo\u011faz\u0131\u2019nda ge\u00e7tiAntalya'da yolda heyelan nedeniyle \u00e7\u00f6kme
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