DHA: Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Almanya Ba\u015fbakan\u0131 Angela Merkel ile bir telefon g\u00f6r\u00fc\u015fmesi ger\u00e7ekle\u015ftirdi. G\u00f6r\u00fc\u015fmede, Libya\u2019daki geli\u015fmeler ve b\u00f6lgesel konular ele al\u0131nd\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERTaze anne Hazal ilk kez g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendiTHY'den 'u\u00e7u\u015f iptali' a\u00e7\u0131klamas\u0131!Erdo\u011fan, \u00dcmm\u00fc G\u00fcls\u00fcm Gen\u00e7'le canl\u0131 yay\u0131nda g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc
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