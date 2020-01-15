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FLAŞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 15:41 | Son Güncelleme

Flash!!

Flash!!

DHA: İstanbul Valiliği: Kadıköy'de çekicinin kaldırdığı araçtan düşen yaşlı kadının yaralandığı olayla ilgili çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma açıldı.

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