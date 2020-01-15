Flash!!\nDHA: \u0130stanbul Valili\u011fi: Kad\u0131k\u00f6y'de \u00e7ekicinin kald\u0131rd\u0131\u011f\u0131 ara\u00e7tan d\u00fc\u015fen ya\u015fl\u0131 kad\u0131n\u0131n yaraland\u0131\u011f\u0131 olayla ilgili \u00e7ekici operat\u00f6r\u00fc ve trafik polisi hakk\u0131nda soru\u015fturma a\u00e7\u0131ld\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 6 ya\u015f\u0131ndaki \u00e7ocuk deh\u015feti ya\u015fad\u0131! 15 k\u00f6pek sald\u0131rd\u0131, kafa derisi par\u00e7aland\u0131Beyo\u011flu'ndaki HDP binas\u0131 \u00f6n\u00fcnde hareketli dakikalarMotosikletle 2 yatak ta\u015f\u0131d\u0131lar
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