Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump ile bir telefon g\u00f6r\u00fc\u015fmesi ger\u00e7ekle\u015ftirdi. G\u00f6r\u00fc\u015fmede, ikili ili\u015fkiler ile birlikte Libya\u2019daki son durum ve b\u00f6lgesel geli\u015fmeler ele al\u0131nd\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Buras\u0131 \u00c7in... Kedisi i\u00e7in torununu sark\u0131tt\u0131!Ba\u015fkan Altay: T\u00fcm \u015fehirlerimizi birlikte \u00e7al\u0131\u015fmaya davet ediyorumEk bilgi ve foto\u011fraflarla Yeniden\/Avc\u0131lar'da kafede 300 lira i\u00e7in deh\u015fet: 1 \u00f6l\u00fc, 1 yaral\u0131
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