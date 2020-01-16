\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131: Yabanc\u0131 Ter\u00f6rist Sava\u015f\u00e7\u0131lar\u0131n (YTS) \u00fclkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bug\u00fcn 1 \u0130sve\u00e7 uyruklu YTS \u00fclkesine s\u0131n\u0131r d\u0131\u015f\u0131 edilmi\u015ftir.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Babacan'\u0131n partisiyle ilgili fla\u015f geli\u015fme! 20 Ocak deniyordu ama...E\u015fi kanlar i\u00e7inde kal\u0131nca korkup intihar ettiFaydas\u0131 bol, rengi mor ekmek
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