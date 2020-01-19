DHA: Afet ve Acil Durum Y\u00f6netimi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131\u2019ndan (AFAD) yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re Sivas\u2019\u0131n Zara il\u00e7esinde 3,7 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde bir deprem meydana geldi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u013015 Temmuz \u015eehitler K\u00f6pr\u00fcs\u00fc hain darbe giri\u015fiminin izlerini hala ta\u015f\u0131yor!Ni\u011fde\u2019de silahl\u0131 kavga: 1 yaral\u0131Metrob\u00fcs yolunda ak\u0131l almaz kaza, metrob\u00fcs motosiklete \u00e7arpt\u0131
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