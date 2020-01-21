DHA: FETÖ /PDY silahlı terör örgütüne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında; Milli Eğitim Bakanlığı personeli 5’i ihraç, 11’i aktif görevde olan toplam 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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DHA: FETÖ /PDY silahlı terör örgütüne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında; Milli Eğitim Bakanlığı personeli 5’i ihraç, 11’i aktif görevde olan toplam 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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