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GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 10:00 | Son Güncelleme

DHA: FETÖ /PDY silahlı terör örgütüne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında; Milli Eğitim Bakanlığı personeli 5’i ihraç, 11’i aktif görevde olan toplam 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

DHA: FETÖ /PDY silahlı terör örgütüne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında; Milli Eğitim Bakanlığı personeli 5’i ihraç, 11’i aktif görevde olan toplam 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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