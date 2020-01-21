Ankara'da, FET\u00d6\/PDY silahl\u0131 ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc mensubu olduklar\u0131 ve \u00f6rg\u00fct\u00fcn gizli haberle\u015fme program\u0131 olan bylock kullan\u0131c\u0131s\u0131 oldu\u011fu tespit edilen 21 \u015f\u00fcpheli hakk\u0131nda g\u00f6zalt\u0131 karar\u0131 verildi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Deprem ara\u015ft\u0131rmas\u0131nda ilgin\u00e7 sonu\u00e7lar! Her 5 ki\u015fiden 3'\u00fc...Duvar \u00e7\u00f6kt\u00fc anne ve k\u0131z\u0131 alt\u0131nda kalarak a\u011f\u0131r yaraland\u0131HDP \u00f6n\u00fcndeki ailelerin evlat n\u00f6beti 141\u2019inci g\u00fcn\u00fcnde
Okuyucu Yorumları 0 yorum