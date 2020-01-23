Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131: \u00c7in h\u00fck\u00fcmetinin b\u00f6lgeyi karantina alt\u0131na almas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan, \u00c7in\u2019e ait bir havayolu firmas\u0131 taraf\u0131ndan haftada \u00fc\u00e7 g\u00fcn d\u00fczenlenen Vuhan-\u0130stanbul seferleri durdurulmu\u015ftur.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 2020'nin en g\u00fcvenli \u015fehirleri belli oldu! T\u00fcrkiye'den 6 \u015fehir de listede\u015eehit Emniyet M\u00fcd\u00fcr\u00fc Ali Gaffar Okkan an\u0131s\u0131na kar alt\u0131nda y\u00fcr\u00fcd\u00fclerOtelin \u00e7at\u0131s\u0131ndan d\u00fc\u015fen i\u015f\u00e7i hayat\u0131n\u0131 kaybetti
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