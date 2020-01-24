FLA\u015e: Bo\u011fazi\u00e7i \u00dcniversitesi Kandilli Rasathanesi'ne g\u00f6re 21:08'de merkez \u00fcss\u00fc Elaz\u0131\u011f Sivrice il\u00e7esi olan 5,4 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde bir deprem daha meydana geldi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Y\u00fczlerce Gazetecinin Sar\u0131 Bas\u0131n Kart\u0131n\u0131 \u0130ptal EttiHayati \u0130nan\u00e7 Sultangazililerle bulu\u015ftuLimonlu suyun faydalar\u0131 nelerdir?
Okuyucu Yorumları 0 yorum