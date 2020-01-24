FLA\u015e: AFAD'a g\u00f6re 21:17'de merkez \u00fcss\u00fc Elaz\u0131\u011f Baskil il\u00e7esi olan 5,1 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde bir deprem daha meydana geldi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130S\u0131zma giri\u015fiminde bulunan ter\u00f6ristler ob\u00fcs at\u0131\u015flar\u0131yla vurulduElaz\u0131\u011f depremiyle ilgili fla\u015f a\u00e7\u0131klama: Yer kabu\u011fu k\u0131r\u0131lm\u0131\u015f olabilirEOS nedir, y\u00fcksek veya d\u00fc\u015f\u00fck \u00e7\u0131kmas\u0131 ne anlama gelir?
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