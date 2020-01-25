DHA - Bakan S\u00fcleyman Soylu: Malatya Do\u011fanyol'da deprem nedeniyle 4 vatanda\u015f\u0131m\u0131z hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Elaz\u0131\u011f'da da 18 vatanda\u015f\u0131m\u0131z hayat\u0131n\u0131 kaybetti.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Nazilli'de 13 ev yand\u0131, koyunlar telef olduElaz\u0131\u011f'da 3 bina enkaz\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fmalar s\u00fcr\u00fcyor; 1 kad\u0131n 14 saat sonra kurtar\u0131ld\u0131Limonlu suyun faydalar\u0131 nelerdir?
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