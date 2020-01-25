Bakan Fahrettin Koca: 22 vatanda\u015f\u0131m\u0131z\u0131 kaybettik. Kayg\u0131 ve panik sebepleri dahil olmak \u00fczere hastanelerimize ba\u015fvuran ki\u015fi say\u0131s\u0131 1031 ki\u015fi oldu. 382'si yaral\u0131yd\u0131. Bu say\u0131 i\u00e7inde takibi devam eden 128 hasta var. 34'\u00fc yo\u011fun bak\u0131mda.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Depremin ard\u0131ndan Diyarbak\u0131r'da korkutan g\u00f6r\u00fcnt\u00fcAyvac\u0131k a\u00e7\u0131klar\u0131nda g\u0131rg\u0131r teknesi karaya oturduPasaport nereden al\u0131n\u0131r?
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