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GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 21:48 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: (Çin’den Türkiye’ye dönmek isteyen Türk vatandaşları) Pekin Büyükelçiliğimize müracaatlar olduğunu biliyoruz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: (Çin’den Türkiye’ye dönmek isteyen Türk vatandaşları) Pekin Büyükelçiliğimize müracaatlar olduğunu biliyoruz. Şu an Türk vatandaşımız olarak 25 kişiye yakın bir başvuru var. Milli Savunma Bakanlığı’nın ambulansa dönüştürülmüş bir uçağıyla getirmekten yanayız. Şu dönemde büyükelçiliğe müracaat eden ateşli veya hastalık belirtisi olan hiç kimse yok. Bu konuda deneyimli olan bir ekibi ambulans uçakla, güvenlik tedbirlerinin alınması şartıyla Çin’e göndermeyi ve oradan vatandaşımızı biz getirmekten yanayız.”

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