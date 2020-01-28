Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “Aksaray’da dünden bu yana gündemde olan 12 kişinin içinde sadece bir kişinin öksürük ve halsizlik yakınmasıyla başvurması neticesi 12 kişiyi izole bir ortamda sonuç çıkana kadar yakın takip etmeyi uygun bulduk. Hastalık genelde zatürre tablosuyla ilerleme potansiyeli taşıyor. Ama bu hastamızda herhangi bir ilerleme olmadı. Örmek numune çalışmasında H1N1 olarak kesin tanısını almış olduk. Böylece, herhangi bir şüphenin olmadığından emin olduk.”

