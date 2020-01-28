HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. FLAŞ

FLAŞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 22:34 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: ABD’nin sözde barış planı ölü doğmuştur.

Dışişleri Bakanlığı: ABD’nin sözde barış planı ölü doğmuştur. Bu plan, iki devletli çözümü öldürmeyi ve Filistin topraklarını gaspetmeyi hedefleyen bir ilhak planıdır. Filistin halkı ve toprakları parayla satın alınamaz. Kudüs kırmızı çizgimizdir. İsrail’in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz. Kardeş Filistin halkının daima yanında olacağız. Filistin topraklarında bağımsız Filistin için çalışmaya devam edeceğiz. Filistin’in kabul etmeyeceği hiçbir planı desteklemeyeceğiz. İşgal politikalarına son vermeden Ortadoğu’ya barış gelemez.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMetroda çılgına çeviren görüntü!Metroda çılgına çeviren görüntü!
Aloe vera mucizesi! İşte faydaları...Aloe vera mucizesi! İşte faydaları...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Manisa Kırkağaç'taki deprem anı kamerada!

Manisa Kırkağaç'taki deprem anı kamerada!

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Manisa'daki depremle ilgili uzmanlardan açıklama

Manisa'daki depremle ilgili uzmanlardan açıklama

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Manisa'da korkutan deprem!

Manisa'da korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Ortadoğu Planı' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Ortadoğu Planı' tepkisi

Bezoz'dan sonra şimdi de Boris Johnson! Hackleme girişiminin arkasından yine Prens Selman çıktı

Prens Selman uslanmıyor! Bezoz'dan sonra şimdi de Boris Johnson

Bolu’da alev alev yanan kafeterya küle döndü

Kafeterya alev topuna döndü! Bolu'da korkutan yangın

Prof. Dr. Naci Görür'den Marmaris depremi ile ilgili açıklama: Sarı faya dikkat

Prof. Dr. Naci Görür'den deprem açıklaması! 'Sarı faya dikkat'

İstanbul depreminde en fazla hangi ilçeler etkilenecek? İşte ilçe ilçe risk haritası!

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den çarpıcı deprem yorumu

Tunç Soyer’den çarpıcı deprem yorumu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.