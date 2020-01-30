\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131'nca, \u015e\u0131rnak\u2019ta 'Kapan-5 Gabar Operasyonu' ba\u015flat\u0131ld\u0131. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma \u00d6zel Harekat, P\u00d6H ve G\u00fcvenlik Korucu timlerinden olu\u015fan 780 personel g\u00f6rev al\u0131yor.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130T\u0131kal\u0131 kulaklar i\u00e7in do\u011fal \u00e7\u00f6z\u00fcmler PARTNER \u00dcnl\u00fc sunucudan olay yaratan payla\u015f\u0131m! Be\u011feni ya\u011fd\u0131Beklenen \u0130stanbul depremiyle ilgili korkutan a\u00e7\u0131klama
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