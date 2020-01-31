DHA - K\u00fclt\u00fcr ve Turizm Bakanl\u0131\u011f\u0131: T\u00fcrkiye, turizmde yeni bir rekor y\u0131l\u0131n\u0131 geride b\u0131rakarak, 2019'da toplam 51,7 milyon ziyaret\u00e7i, 34,5 milyar dolar turizm geliri rakam\u0131na ula\u015ft\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130En g\u00fczel Naz\u0131m Hikmet s\u00f6zleriPARTNER Kimseye ald\u0131rmad\u0131! \u00d6pmelere doyamad\u0131!T\u00fcrk Bayra\u011f\u0131'n\u0131 y\u0131rtan Yunan vekille ilgili yeni geli\u015fme!
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