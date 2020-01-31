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GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 10:47 | Son Güncelleme

DHA - Kültür ve Turizm Bakanlığı: Türkiye, turizmde yeni bir rekor yılını geride bırakarak, 2019'da toplam 51,7 milyon ziyaretçi, 34,5 milyar dolar turizm geliri rakamına ulaştı.

DHA - Kültür ve Turizm Bakanlığı: Türkiye, turizmde yeni bir rekor yılını geride bırakarak, 2019'da toplam 51,7 milyon ziyaretçi, 34,5 milyar dolar turizm geliri rakamına ulaştı.

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