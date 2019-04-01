Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan balkon konu\u015fmas\u0131nda, ''\u0130stanbul'da halk\u0131m\u0131z b\u00fcy\u00fck\u015fehiri belediye ba\u015fkan\u0131 olarak vermi\u015f olsa bile il\u00e7eleri Ak Parti'ye vermi\u015f'' dedi.Kendi \u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc bilen kahinden \u015foke eden T\u00fcrkiye kehaneti!Amasya belediye ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 MHP'li Sar\u0131 kazand\u0131 (2)Sakarya B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u2019\u0131 Ekrem Y\u00fcce oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum