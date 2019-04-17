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GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 11:54 | Son Güncelleme

AK Partili Ali İhsan Yavuz, ''Seçim kurulunda her şeyi göze alarak bir şeyler yapmış olunduğunu ifade eden bir takım hususların varlığına işaret ediyoruz. Kişisel tahminim şu; 24 Haziran seçimleri öncesinde başlayan bir kurgu ve çalışma var'' dedi.

AK Partili Ali İhsan Yavuz, ''Seçim kurulunda her şeyi göze alarak bir şeyler yapmış olunduğunu ifade eden bir takım hususların varlığına işaret ediyoruz. Kişisel tahminim şu; 24 Haziran seçimleri öncesinde başlayan bir kurgu ve çalışma var'' dedi.

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