AK Partili Ali İhsan Yavuz, ''Seçim kurulunda her şeyi göze alarak bir şeyler yapmış olunduğunu ifade eden bir takım hususların varlığına işaret ediyoruz. Kişisel tahminim şu; 24 Haziran seçimleri öncesinde başlayan bir kurgu ve çalışma var'' dedi.

