AK Partili Ali İhsan Yavuz, ''Seçim kurulunda her şeyi göze alarak bir şeyler yapmış olunduğunu ifade eden bir takım hususların varlığına işaret ediyoruz. Kişisel tahminim şu; 24 Haziran seçimleri öncesinde başlayan bir kurgu ve çalışma var'' dedi.
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AK Partili Ali İhsan Yavuz, ''Seçim kurulunda her şeyi göze alarak bir şeyler yapmış olunduğunu ifade eden bir takım hususların varlığına işaret ediyoruz. Kişisel tahminim şu; 24 Haziran seçimleri öncesinde başlayan bir kurgu ve çalışma var'' dedi.
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