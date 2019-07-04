Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, S400'lerin Türkiye'de nereye konuşlandırılacağına ilişkin soruya, ''Doğu Akdeniz’de şu anda planlamalar içinde, Bizim S-400 alıp Doğu Akdeniz’de denklemi değiştirelim diye bir planlamamız yok'' dedi.
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Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, S400'lerin Türkiye'de nereye konuşlandırılacağına ilişkin soruya, ''Doğu Akdeniz’de şu anda planlamalar içinde, Bizim S-400 alıp Doğu Akdeniz’de denklemi değiştirelim diye bir planlamamız yok'' dedi.
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