Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan balkon konu\u015fmas\u0131nda, ''4,5 y\u0131l se\u00e7im yok. Hem ulusal hem uluslararas\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131za odaklanaca\u011f\u0131z. \u00dclkemizi muas\u0131r medeniyetler seviyesinin \u00fczerine \u00e7\u0131karaca\u011f\u0131z'' dedi.PARTNERK\u0131van\u00e7 Tatl\u0131tu\u011f'un haciz davas\u0131nda fla\u015f geli\u015fme!Amasya belediye ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 MHP'li Sar\u0131 kazand\u0131 (2)Sakarya B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u2019\u0131 Ekrem Y\u00fcce oldu
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