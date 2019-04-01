Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan balkon konu\u015fmas\u0131nda, ''4,5 y\u0131l se\u00e7im yok. Hem ulusal hem uluslararas\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131za odaklanaca\u011f\u0131z. \u00dclkemizi muas\u0131r medeniyetler seviyesinin \u00fczerine \u00e7\u0131karaca\u011f\u0131z'' dedi.5 dil bilen bilgisayar yaz\u0131l\u0131mc\u0131s\u0131n\u0131n evinden \u00e7\u0131kanlar polisi bile \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131Amasya belediye ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 MHP'li Sar\u0131 kazand\u0131 (2)Sakarya B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u2019\u0131 Ekrem Y\u00fcce oldu
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