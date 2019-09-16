Rusya Devlet Ba\u015fkan\u0131 Vladimir Putin, ''Ortak \u00e7abalar\u0131m\u0131z ile Suriye topraklar\u0131nda istikrar sa\u011flanm\u0131\u015ft\u0131r ve \u015fiddet seviyesi d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fcr. BM karar\u0131 temelinde, kal\u0131c\u0131 \u00e7\u00f6z\u00fcme bir temel att\u0131k'' dedi.PARTNERSiz bir de onu makyajs\u0131z g\u00f6r\u00fcn!Zonguldak'ta gazinin darbedildi\u011fi iddias\u0131HDP binas\u0131 \u00f6n\u00fcnde battaniye gerginli\u011fi
Okuyucu Yorumları 0 yorum