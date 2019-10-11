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GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 14:38 | Son Güncelleme

Nusaybin'de gazetecilerin bulunduğu binaya saldıran YPG'li teröristler, güvenlik güçleri tarafından ateş altına alındı...

Nusaybin'de gazetecilerin bulunduğu binaya saldıran YPG'li teröristler, güvenlik güçleri tarafından ateş altına alındı...

Aman dikkat! Aldığınız etin üzerinde ıslaklık varsa...Aman dikkat! Aldığınız etin üzerinde ıslaklık varsa...
Erzurum'dan Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için duaErzurum'dan Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için dua
Teröristlerin havan toplu saldırısı sonucu şehit olan anne ve iki kızı yan yana toprağa verildiTeröristlerin havan toplu saldırısı sonucu şehit olan anne ve iki kızı yan yana toprağa verildi
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