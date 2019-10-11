Nusaybin'de gazetecilerin bulundu\u011fu binaya sald\u0131ran YPG'li ter\u00f6ristler, g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7leri taraf\u0131ndan ate\u015f alt\u0131na al\u0131nd\u0131...Aman dikkat! Ald\u0131\u011f\u0131n\u0131z etin \u00fczerinde \u0131slakl\u0131k varsa...Erzurum'dan Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131'na kat\u0131lan askerler i\u00e7in duaTer\u00f6ristlerin havan toplu sald\u0131r\u0131s\u0131 sonucu \u015fehit olan anne ve iki k\u0131z\u0131 yan yana topra\u011fa verildi
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