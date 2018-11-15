FLAŞ - 3 (BAKAN ÇAVUŞOĞLU)

D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 \u00c7avu\u015fo\u011flu: Ka\u015f\u0131kc\u0131'n\u0131n cesedi nerede? Bu konuda ortada cevap yok. Azmettiricilerin de ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131 gerekiyor, bunun bu \u015fekilde kapat\u0131lmamas\u0131 gerekiyor.Efsanelere konu olmu\u015ftu! Bulundu\u011fu an koruma alt\u0131na al\u0131nd\u0131B\u00f6brek hastas\u0131 P\u0131nar, organ nakil yasas\u0131n\u0131n de\u011fi\u015ftirilmesini istiyor\u00c7evre ve \u015eehircilik Bakan\u0131 Kurum: Cezalar\u0131 5 kat artt\u0131raca\u011f\u0131z (2)
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