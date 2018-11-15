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FLAŞ - 3 (BAKAN ÇAVUŞOĞLU)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 14:47 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kaşıkcı'nın cesedi nerede?

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kaşıkcı'nın cesedi nerede? Bu konuda ortada cevap yok. Azmettiricilerin de ortaya çıkması gerekiyor, bunun bu şekilde kapatılmaması gerekiyor.

Efsanelere konu olmuştu! Bulunduğu an koruma altına alındıEfsanelere konu olmuştu! Bulunduğu an koruma altına alındı
Böbrek hastası Pınar, organ nakil yasasının değiştirilmesini istiyorBöbrek hastası Pınar, organ nakil yasasının değiştirilmesini istiyor
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