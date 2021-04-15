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Flaş açıklama! Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez ayrıldı

15.04.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi sebebiyle evliliklerini erteleyen Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez ayrılık kararı aldı. Lopez'in aldatıldığı iddiaları uzun süredir gündemdeydi.

Flaş açıklama! Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez ayrıldı

Alex Rodriguez ile nişanlanan Jennifer Lopez, aldatıldığı iddiasıyla gündemdeydi. Bu iddialar uzun süredir gündemde olsa da Lopez bu iddialara kulak asmıyordu.

Hatta iddiaların gündemde olduğu hafta ünlü çift birlikte tatile çıkmıştı. Pandemi sebebiyle düğünlerini erteleyen ünlü çiftten bomba açıklama geldi. Ünlü çift sözcüleri aracılığıyla basın açıklaması yayınladı.

Ekran Alıntısı

Ünlü çift ayrıldıklarını duyurarak "Arkadaş olarak kalmanın daha iyi olacağını düşündük, birbirimize destek olmaya devam edeceğiz, çocuklarımız için en iyisini diliyoruz" dediler.


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Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez
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