Flaş açıklama: Koronavirüsü bilerek bulaştıran müebbet hapis cezası alabilir

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (covid-19) salgınına Türkiye’de yakalanan kişi sayısı 90 bin 980’e ulaştı. Ölüm sayısı ise 2 bin 140’ı buldu. Sayıların artmasının ardından koronavirüsü taşıdığını bilen ve karantinayı delerek insanlara bulaştıran kişilere hapis yolu gözüktü. Eğer koronavirüsü taşıyan bir kişi bunu biliyor ve karantinaya uymayarak başkalarına bulaştırıyor ise tespit edildiği takdirde 1 yılla ile 3 yıl arasında hapis cezasına çarptırılabilecek. Virüsü taşıdığını bilen bir kişi bilerek ve isteyerek bir kişiye virüs bulaştırdığı halde ise kasten adam yaralama suçu ile yargılanabilecek. Virüsü bulaştırdığı kişi veya kişilerin ölüm ile sonuçlanması durumunda virüsü bulaştıran kişi müebbet hapis cezası alabilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Hukukçular Birliği Başkanı Avukat Baran Akcan karantinaya uymayan kişilerin 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini belirterek, “Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma suçu; 5237 Türk Ceza Kanununun sağlığa ilişkin suçlar taşıyan 3’üncü bölümünde 195’inci maddede düzenlenmiştir. İlgili maddede bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış ve bulaşıcı hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dahil yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile yargılanır düzenlemesi yer almaktadır. Bu maddede toplumun bulaşıcı hastalıklara karşı korunması veya zararın en az seviyeye indirilmesi amaçlanmıştır. İlgili maddeye göre karantina önlemleri çerçevesinde karantina bölgesinden kaçan kişinin eylemi suç teşkil edecektir. Burada önemle vurgulanması gereken husus ise kişinin ilgili maddeye göre hapis cezasına çarptırılması için her hangi bir zararın ortaya çıkmaması gerekmemektedir. Karantinanın uygulandığı bölgeden kaçan kişi kimseye virüs bulaştırmamış olsa bile tedbirlere uymadığı ve halk sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle hapis cezasıyla cezalandırılabilecektir” ifadelerini kullandı.