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BioNTech-Pfizer aşısının etkinlik oranı değişti!

01.04.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci çiftinin başında olduğu Alman BioNTech firmasının Pfizer ortaklığında geliştirdiği koronavirüs aşısının etkinlik oranı daha önce yüzde 95,3 olarak açıklanmıştı. Gelen son dakika bilgisine göre, aşının yeni etkinlik oranı yüzde 91,3 olarak açıklandı.

BioNTech-Pfizer aşısının etkinlik oranı değişti!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında ülkeler hem aşı geliştirmek hem de temin edebilmek için yarışırken, Türk Bilim insanı Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından geliştirilen BioNTech / Pfizer aşısının etkinlik oranı daha önce yüzde 95,3 olarak açıklanmıştı. Gelen son dakika bilgisine göre, Kasım ayında 44 bin kişi üzerinde yapılan çalışma ile aşının etkinlik oranı yüzde 91,3 olarak açıklandı.

B1351 adı verilen Güney Afrika varyantında yüzde 100 etkili olduğu bildirildi. Reuters'ın son dakika koduyla duyurduğu haberde, aşının koronavirüse karşı en az altı ay koruma sağladığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Aşı

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