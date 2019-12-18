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Flaş gelişme! Bolivya'da eski Devlet Başkanı Evo Morales hakkında yakalama kararı çıkarıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 18.12.2019 22:44 | Son Güncelleme

Bolivya'da ordunun ve muhalefetin baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales ve koka üreticisi Faustino Yucra Yarwi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Flaş gelişme! Bolivya'da eski Devlet Başkanı Evo Morales hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Bolivya'da Geçici Hükümetin Devlet Bakanı Arturo Murillo, savcılar Jhimmy Almanza ve Richard Villaca'nın imzasıyla çıkan Morales ve Yarwi hakkındaki yakalama kararını Twitter hesabından paylaştı.

"SAYIN EVO MORALES, BİLGİNİZE"

Murillo'nun, paylaşımında Morales'in ismini etiketleyip, "Sayın Evo Morales, bilginize" yazması dikkati çekti.

HERHANGİ BİR GÜN VE SAATTE TUTUKLANABİLİR

Morales hakkında "ayaklanma, terörizm ve terörizmin finansmanı" suçlarının yer aldığı kararda, eski devlet başkanının kolluk kuvvetleri tarafından herhangi bir gün ve saatte tutuklanabileceği bilgisi de yer aldı.

Kasım ayının sonlarında Bolivya basınında paylaşılan görüntülerde, Morales'in koka üreticisi Faustino Yucra Yarwi ile konuştuğu ve ülkenin çeşitli bölgelerine yakıt ve yiyecek ulaşımının engellenmesi ve geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez hükümetiyle barikat kurarak fiili mücadele etme emri verdiği iddia edilmişti.

Olayın ardından Morales ve Yarwi hakkında soruşturma başlatılmıştı.

BOLİVYA'DAKİ KRİZ

Bolivya'da 20 Ekim'deki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Evo Morales, hile iddiaları ile sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve nihayetinde ordunun istifa çağrısının ardından görevi bırakmış ve siyasi sığınma sağlayan Meksika'ya gitmişti.

Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisinin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in devlet başkanlığı görevine getirildiği ülkede, çoğunluğu yerlilerden oluşan Anez karşıtları günler süren protestolar düzenlemiş, güvenlik güçlerinin protestoculara müdahalesi sırasında 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Evo Morales, sığınma amacıyla 12 Aralık'ta Meksika'dan Arjantin'e geçmişti. (AA)
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Bolivya Evo Morales Jeanine Anez yakalama kararı Son dakika

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
HE HEE...YA REİS BUNU SARAYDA AĞIRLAYIP İLTİFAT ETMEMİŞMİYDİ...?!!..
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