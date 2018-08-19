FLAŞ / GÜNCELLEYEREK

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GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 18:36 | Son Güncelleme

AFAD: Kahramanmaraş, Andırın ilçe merkezli 18.22'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD: Kahramanmaraş, Andırın ilçe merkezli 18.22'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandili Deprem Araştırma Merkezi de deprem noktasını Kahramanmaraş, Andırın olarak güncelledi

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Akdeniz sallandı! Korkutan deprem! (Kandilli son depremler)Akdeniz sallandı! Korkutan deprem! (Kandilli son depremler)
Erdek'te çöplük yangınıErdek'te çöplük yangını
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