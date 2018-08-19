FLAŞ / GÜNCELLEYEREK

AFAD: Kahramanmaraş, Andırın ilçe merkezli 18.22'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandili Deprem Araştırma Merkezi de deprem noktasını Kahramanmaraş, Andırın olarak güncelledi
Samsun'da korkunç olay! Denize giren 4 kişi hayatını kaybetti
HDP'li Başkanın cebinden şok eden not!
Kayseri'den kahreden haber!
Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!
Sırbistan'dan Türkiye'ye destek!
AK Parti Kongresinde Trump'ın ruhu dolaşıyordu!
Aziz Kocaoğlu’ndan CHP'ye 'Kan kaybediyoruz' mesajı!
Canan Karatay, Kurban Bayramı öncesi ezber bozdu: İstediğiniz kadar...
Tatilcilerin gözdesi oldu! Akın akın gidiyorlar: Otellerin doluluk oranı yüzde 100
Okuyucu Yorumları 0 yorum