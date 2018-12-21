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Flaş iddia! ABD, Afganistan'dan da çekilecek

DÜNYA HABERLERİ  | 21.12.2018 05:48 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'nin ardından Afganistan'dan da 7 binden fazla Amerikan askerini çekeceği iddia edildi. Askerlerin önümüzdeki haftalarda ülkeye döneceği belirtiliyor. Yetkililer, Trump'ın Ortadoğu'daki çatışma alanlarına yönelik önemli strateji değişikliğine gittiğine işaret ediyor.

Flaş iddia! ABD, Afganistan'dan da çekilecek

Amerikan medyasının ismi belirtilmeyen yetkililere dayandırdığı haberlerde, Trump'ın, Afganistan'daki ABD askerlerinin yaklaşık yarısını çekeceği ileri sürüldü.

Yönetimin bu kararının Suriye'den tamamen çekilme kararının ardından gelmesi dikkat çekerken yetkililer Trump'ın Ortadoğu'daki çatışma alanlarına yönelik önemli bir strateji değişikliğine gittiğine işaret etti.

AFGANİSTAN'DA 14 BİNDEN FAZLA ABD ASKERİ VAR

Söz konusu yetkililer, 7 binden fazla askerin önümüzdeki haftalarda ülkeye dönmüş olacağını kaydetti. ABD'nin şu anda Afganistan'da 14 binden fazla askeri bulunuyor.

Trump yönetiminin salı günü Suriye'deki ABD askerlerini ve diplomatlarını çekeceğini duyurması Washington'da büyük tartışmalara yol açtı.

Bu tartışmaların ortasında uzun zamandır görevden ayrılacağı iddia edilen Savunma Bakanı Jim Mattis şubat sonunda görevinden ayrılıyor.

Trump duyurdu: ABD Savunma Bakanı Mattis görevinden ayrılıyorTrump duyurdu: ABD Savunma Bakanı Mattis görevinden ayrılıyor

Mattis'in istifası ile yönetimin Suriye'den tamamen Afganistan'dan ise kısmen çekilme kararları konusunda tartışmanın devam edeceği belirtiliyor.

Trump, Twitter hesabından, "Suriye'den çekilmek bir sürpriz değil. Yıllardır bu konuda kampanya yürütüyorum ve altı ay önce çıkmak istediğimde bir süre daha kalmayı kabul ettim. Rusya, İran, Suriye ve diğerleri IŞİD'in yerel düşmanlarıdır. Biz onların işini yapıyoruz. Eve gelme ve tekrar inşa etme zamanı." şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Afganistan ABD askerleri Donald Trump

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