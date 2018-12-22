Flaş iddia: ABD ve İran Londra'da gizlice görüştü

Kuveyt'in El Ceride gazetesinin Avrupalı üst düzey bir diplomata dayandırdığı habere göre, İran ve ABD'li diplomatlar, Avrupa ve Umman'ın ara buluculuğunda İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir otelde gizlice bir araya geldi.

İsmi açıklanmayan Avrupalı üst düzey diplomat, Londra'ya gelen İran ve ABD'li diplomatların görüşmenin basına sızmaması için diplomatik pasaportlar yerine umumi pasaportla geldikleri Londra'da kaldıkları otelin bir odasında "çok gizli" görüşme yaptıklarını söyledi.

YAPTIRIMLARIN ŞİDDETİNİ AZALTTI

Görüşmenin zamanı hakkında bilgi vermeyen Avrupalı diplomat, İsveç'in başkenti Stockholm'de Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde gerçekleşen Yemen'de çatışan taraflar arasındaki müzakerelerin bu görüşme sayesinde gerçekleştiğini ifade etti.

Görüşmede İran tarafının, Husilerin İsveç'teki müzakerelere katılması ve bazı meselelerden feragat edeceğinin garantisini verdiğini aktaran Avrupalı diplomat, ABD Savunma Bakanı James Mattis'in Yemen müzakerelerini bir ay önceden haber vermesinin bu görüşmenin sonucu olduğunu öne sürdü.

İran'ın görüşmede Yemen konusunda ABD ile uzlaşmaya varmasının ardından Washington'un yaptırımları yumuşattığını söyleyen Avrupalı diplomat şöyle devam etti: