Flaş iddia! AK Parti ile ittifak MHP tüzüğüne aykırı mı?

Korkusuz Gazetesi yazarı Can Ataklı, yerel seçimde de devam edecek olan Cumhur İttifakı'nın MHP tüzüğü maddesine aykırı olduğunu iddia etti.

Gazeteci Can Ataklı, Korkusuz'da yer alan yazısında, "MHP tüzüğünde çok ilginç bir madde var ve bu maddeye göre bir başka parti ile ittifak kurmak ve adaylarını desteklemek mümkün görünmüyor." diye yazdı.

Ataklı, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı;

'KENDİ TÜZÜKLERİNİ OKUDULAR MI?'

Sarayın peşine takılan ve “devletin bekası için” Erdoğan'ı kayıtsız destekleme kararı alan MHP'liler kendi tüzüklerini okudular mı bilmiyorum?

Çünkü MHP tüzüğünde çok ilginç bir madde var ve bu maddeye göre bir başka parti ile ittifak kurmak ve adaylarını desteklemek mümkün görünmüyor.

Muhtemelen tüzükteki bir başka madde ile bunu gidermiş olabilirler.

Ama yine de eğer böyle bir şey varsa bugüne kadar hiç dile getirmedikleri de ortada MHP tüzüğünün ilgili maddesi aynen şöyle;

KESİN ÇIKARMA CEZASI GEREKTİREN HALLER

Milletvekili ve mahalli idare seçimlerinde diğer partilerin veya bağımsız adayların lehinde çalışmak ve propagandalarını yapmak açık ve gizli olarak parti adaylarının aleyhine çalışmak.

Bu maddeye göre MHP'nin örneğin İstanbul'da aday göstermemesi ve AKP adayına oy vermesi, bunun için de parti büyüklerinin propaganda yapması “partiden atılma” cezası gerektiriyor.

