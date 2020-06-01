Flaş iddia! Arda Turan Beşiktaş'a gidebilir

Transfer döneminde adı Galatasaray'la anılan Arda Turan'ın iddiaya göre; ezeli rakip Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Sergen Yalçın'la geçtiğimiz günlerde görüşme gerçekleştirdiği ortaya atılmıştı. Siyah-beyazlılardaki bu gelişmenin ayrıntıları, A Spor'daki programda aktarıldı. Programda, "Arda Turan'ın 3'e 5'e bakmadan Beşiktaş'ta oynamayı kabul edeceğini düşünüyorum" ifadeleri kullandı.
A Spor'daki programda ortaya atılan iddialara her iki cepheden de henüz bir yalanlama gelmedi. Sosyal medyada çok konuşulan bu iddia kısa süre içinde gündem oldu.
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