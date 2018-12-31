Flaş iddia: Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nun aleyhinde kullanılması için getirilen dosyaları geri çevirdi

Deniz Zeyrek, "Güzel hareketler bunlar" başlığıyla yayımlanan yazısında "CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Kadir Topbaş dahil, geçmişteki İstanbul Büyükşehir belediye başkanları ile görüştükten sonra yola çıkma çabası, bu kutuplaşma ortamında önemli bir 'diyalog' adımıydı. Erdoğan'ın bu isteğe olumlu yanıt vermesi de muhalefetin açtığı alana attığı önemli bir adım sayılabilir" ifadesini kullandı.
"CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'ın, Melih Gökçek döneminde yapılan harcamalarla ilgili 'Ankara'nın heba edilen kaynakları' dosyası kendisine getirildiğinde, 'heba etme' ifadesini kullanmak istemediği basına yansıdı" diyen Zeyrek, sözlerine şöyle devam etti:
— Yavaş'ın rakibi Mehmet Özhaseki aleyhine dosyaları, fotoğrafları da geri çevirdiğini, 'Ankara'nın heba edilen kaynakları' dosyası için de "(Bu projeye harcanan milyonlar ile çok yararlı başka projeler yapılabilirdi) gibi bir pozitif dil kullanacağım. Seçim kampanyasını geçmiş yönetim ile rakiplerle kavgaya çevirmeyeceğim" dediğini öğrendim.
— Benzer bir gelişme de İstanbul adayı olarak açıklanan TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın kampanyasında yaşanmış. Ekrem İmamoğlu'nun aleyhine olduğu iddiasıyla dosya getirenleri geri çeviren Yıldırım, "Bu tür şeyler bana yakışmaz, temiz siyaset yapmaya devam edeceğiz. Elinizde ciddi bilgi ve belge varsa gideceğiniz yer bellidir, adliyedir" karşılığını vermiş.
— İmamoğlu'nun yapıcı tutumu, Yavaş'ın üslubu, Yıldırım'ın tavrı, seçimlerin omurgasını oluşturacak İstanbul ve Ankara'da kampanyaların bir dosya savaşı ile değil vaatlerin ve projelerin anlatılacağı kıran kırana bir yarış ile geçeceği umudunu güçlendiriyor. Türkiye'nin de buna ihtiyacı var
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