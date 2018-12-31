HABER

Flaş iddia: Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nun aleyhinde kullanılması için getirilen dosyaları geri çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 07:10 | Son Güncelleme

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, AK Parti tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım'ın, CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu aleyhinde kullanılması için getirilen dosyaları geri çevirdiğini öne sürdü.

Flaş iddia: Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nun aleyhinde kullanılması için getirilen dosyaları geri çevirdi

Deniz Zeyrek, "Güzel hareketler bunlar" başlığıyla yayımlanan yazısında "CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Kadir Topbaş dahil, geçmişteki İstanbul Büyükşehir belediye başkanları ile görüştükten sonra yola çıkma çabası, bu kutuplaşma ortamında önemli bir 'diyalog' adımıydı. Erdoğan'ın bu isteğe olumlu yanıt vermesi de muhalefetin açtığı alana attığı önemli bir adım sayılabilir" ifadesini kullandı.

"CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'ın, Melih Gökçek döneminde yapılan harcamalarla ilgili 'Ankara'nın heba edilen kaynakları' dosyası kendisine getirildiğinde, 'heba etme' ifadesini kullanmak istemediği basına yansıdı" diyen Zeyrek, sözlerine şöyle devam etti:

— Yavaş'ın rakibi Mehmet Özhaseki aleyhine dosyaları, fotoğrafları da geri çevirdiğini, 'Ankara'nın heba edilen kaynakları' dosyası için de "(Bu projeye harcanan milyonlar ile çok yararlı başka projeler yapılabilirdi) gibi bir pozitif dil kullanacağım. Seçim kampanyasını geçmiş yönetim ile rakiplerle kavgaya çevirmeyeceğim" dediğini öğrendim.

— Benzer bir gelişme de İstanbul adayı olarak açıklanan TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın kampanyasında yaşanmış. Ekrem İmamoğlu'nun aleyhine olduğu iddiasıyla dosya getirenleri geri çeviren Yıldırım, "Bu tür şeyler bana yakışmaz, temiz siyaset yapmaya devam edeceğiz. Elinizde ciddi bilgi ve belge varsa gideceğiniz yer bellidir, adliyedir" karşılığını vermiş.

— İmamoğlu'nun yapıcı tutumu, Yavaş'ın üslubu, Yıldırım'ın tavrı, seçimlerin omurgasını oluşturacak İstanbul ve Ankara'da kampanyaların bir dosya savaşı ile değil vaatlerin ve projelerin anlatılacağı kıran kırana bir yarış ile geçeceği umudunu güçlendiriyor. Türkiye'nin de buna ihtiyacı var

PARTNER2018'in En İyi Film Müzikleri!2018'in En İyi Film Müzikleri!
Görür görmez bayıldı! Tek kelimeyle vahşet!Görür görmez bayıldı! Tek kelimeyle vahşet!
Bu halde bulundu! Olay yerine gelen polis ne yapacağını şaşırdı!Bu halde bulundu! Olay yerine gelen polis ne yapacağını şaşırdı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
binali yıldırım Ekrem İmamoğlu Deniz Zeyrek Sözcü ak parti CHP akp istanbul

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HSBC Genel Müdürü'ne 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten soruşturma

Dev bankanın Genel Müdürü'ne soruşturma!

Tek kelimeyle vahşet! Çöp toplarken buldu, görür görmez fenalık geçirdi!

Görür görmez bayıldı! Tek kelimeyle vahşet!

Bu halde bulundu! Olay yerine gelen polis ne yapacağını şaşırdı!

Bu halde bulundu! Olay yerine gelen polis ne yapacağını şaşırdı!

Yaşı büyük erkekleri sosyal medyadan ağlarına düşürdüler! Karı-kocanın hain planı!

Yaşı büyük erkekleri sosyal medyadan ağlarına düşürdüler!

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Komşusuna kurşun yağdıran şahıs nezarethanede intihar etti!

Komşusuna kurşun yağdıran şahıs nezarethanede intihar etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.