Flaş iddia! Şeyma Subaşı yasak dinlemeyip Çeşme'ye mi gitti?

Özel hayatı ve sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar nedeniyle sürekli eleştirilerin hedefinde olan Şeyma Subaşı'nın seyahat yasağı olmasına rağmen sevgilisi Guido Senia ile birlikte Çeşme kaçamağı yaptığı iddia edildi.

Snob Magazin'in iddiasına göre Şeyma Subaşı ve Guido Senia'nin şehirler arası seyahat yasağı olmasına rağmen Çeşme'ye nasıl gittiği merak konusu oldu.

Şeyma Subaşı ise henüz bu iddialar hakkında bir açıklama yapmadı. Ancak Subaşı boğaz manzaralı bir fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi. Tabii bu fotoğrafın yeni mi eski mi olduğu ise bilinmiyor.

Guido Senia ile birlikte yurt dışından Türkiye'ye gelmiş ve '14 gün kuralına' uymayarak çeşitli davetlere katılarak tepki toplamıştı. Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia ile Çeşme'ye gitti!Daha sonra Şeyma Subaşı ile Guido Senia '14 gün kuralı' nedeniyle 14 gün boyunca karantinaya alınmıştı.

