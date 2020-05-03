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Flaş iddia! Şeyma Subaşı yasak dinlemeyip Çeşme'ye mi gitti?

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2020 10:43 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle şehirler arası yolculuk yapılması yasak olmasına rağmen Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia'nın hafta sonu tatili için Çeşme'ye gittiği iddia edildi.

Özel hayatı ve sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar nedeniyle sürekli eleştirilerin hedefinde olan Şeyma Subaşı'nın seyahat yasağı olmasına rağmen sevgilisi Guido Senia ile birlikte Çeşme kaçamağı yaptığı iddia edildi.

Snob Magazin'in iddiasına göre Şeyma Subaşı ve Guido Senia'nin şehirler arası seyahat yasağı olmasına rağmen Çeşme'ye nasıl gittiği merak konusu oldu.

EYMA SUBAŞI (6)

Şeyma Subaşı ise henüz bu iddialar hakkında bir açıklama yapmadı. Ancak Subaşı boğaz manzaralı bir fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi. Tabii bu fotoğrafın yeni mi eski mi olduğu ise bilinmiyor.

EYMA SUBAŞI (3)

Guido Senia ile birlikte yurt dışından Türkiye'ye gelmiş ve '14 gün kuralına' uymayarak çeşitli davetlere katılarak tepki toplamıştı. Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia ile Çeşme'ye gitti!Daha sonra Şeyma Subaşı ile Guido Senia '14 gün kuralı' nedeniyle 14 gün boyunca karantinaya alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı, Şeyma Subaşı çeşme, Guido Senia,

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