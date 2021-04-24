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  4. Flaş tam kapanma açıklaması! "Bu bir savaş" diyerek duyurdu: Kaçınılmaz

Flaş tam kapanma açıklaması! "Bu bir savaş" diyerek duyurdu: Kaçınılmaz

24.04.2021 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs vakaları geçtiğimiz haftaya göre düşük olsa da istenilen seviyelere inmemesi, tam kapanma ve daha sıkı önlemler konusunu bir kez daha gündeme getirdi.

Flaş tam kapanma açıklaması! "Bu bir savaş" diyerek duyurdu: Kaçınılmaz

Koronavirüsle mücadelede korkunç hafta geride kaldı. 60 binleri geçen vaka sayılarında ve 360'ı geçen ölüm sayılarında düşüş yaşanırken, henüz istenilen seviyelere inmemesi tedirginliğin devam etmesine neden oldu. Hal böyleyken yeni tedbirler konusu da yeniden gündeme geldi.

Son 24 saatte 302 bin 91 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 438 kişinin testi pozitif çıktı, 343 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 3 bin 89 oldu.

Kısmi kapanma sonrası vaka sayıları yeniden 50 binin altına düştü.

Son 24 saatte 60 bin 176 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 970 bin 111'e yükseldi.

TAM KAPANMA KONUSU

Vaka sayıları halen 50 bin gibi yüksek seviyede seyrederken, ramazan bayramı öncesi uygulanması planlanan yeni tedbirlerle ilgili de öneriler gelmeye devam ediyor. Milliyet'ten Aykut Yılmaz'a konuşan Toplumda Salgın Yönetimi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş, Ramazan ayıyla birlikte başlayan "kısmı kapanma" dönemi sonuçlarının önümüzdeki hafta daha net geleceğini ve vakalardaki asıl düşüşün de o zaman görüleceğini söyledi. Odabaş "tam kapanma" ve daha sıkı tedbirler konusunda ise, içinde bulunduğumuz durumu "Bu bir savaş" diye nitelerken vaka sayılarında güçlü bir düşüş olmadığı takdirde bunun, hükümetin kaçınılmaz görevi olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) bilim kurulu

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