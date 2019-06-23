Bah\u00e7eli:CHP\u2019nin \u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan aday\u0131n\u0131n \u00f6ne \u00e7\u0131kmas\u0131 23 Haziran se\u00e7imine bak\u0131\u015f\u0131m\u0131z\u0131 asla de\u011fi\u015ftirmeyecek, hakk\u0131n ve hakikatin saf\u0131ndaki inan\u00e7l\u0131 duru\u015fumuzu etkilemeyecektir.PARTNERSand\u0131\u011f\u0131n\u0131zdan \u00e7ok daha faydal\u0131ym\u0131\u015f!CHP'liler parti genel merkezinde kutlama yapt\u0131Sand\u0131\u011fa giderken hayat\u0131n\u0131 kaybetti
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